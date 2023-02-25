خسارة طفيفة لخامي البصرة ومكاسب لبرنت والامريكي

2023/02/25 | 08:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اغلق خام البصرة على خسارة اسبوعية طفيفة، فيما أغلق خامي برنت والأمريكي على مكاسب.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 51 سنتا ليصل الى 73.75 دولارا، الا انها سجلت خسارة اسبوعية طفيفة بلغت 47 سنتا بما يعادل 0.63%.

فيما أغلق خام البصرة الخفيف في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 51 سنتا ليصل الى 79.97 دولارا، وسجل خسارة اسبوعية طفيفة أيضا بلغت 47 سنتا أو ما يعادل 0.59%".

أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة من أمس الجمعة على ارتفاع بمقدار 95 سنتا ليصل الى 83.13 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية طفيفة بلغت 13 سنتا أو ما يعادل 0.16 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع ايضا بمقدار 93 سنتا ليصل الى 76.35 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب اسبوعية طفيفة ايضا بلغت سنتا واحدا .

وشهدت أسعار النفط الخام تذبذبا خلال الأسبوع الماضي مع مخاوف المستثمرين من رفع أسعار الفائدة للبنوك المركزية مما يضعف الاقتصاد العالمي، يقابلها تصريحات روسيا بخفض انتاجها في اذار مما يقلل العرض من النفط الخام.

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