بايدن يجيب عن سؤال الترشح لولاية رئاسية ثانية

2023/02/25 | 09:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، أن نيته منذ البداية هي الترشح لولاية رئاسية ثانية، لكن الأمر الآن مرتبط بـ " الكثير من الأمور الأخرى التي نحتاج إلى إنجازها على المدى القصير قبل أن أبدأ حملة" انتخابية.

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