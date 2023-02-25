2023/02/25 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اغلقت أسعار النفط تعاملاتها، مساء الجمعة، على مكاسب.فقد خام برنت أغلق في آخر جلسة من أمس الجمعة على ارتفاع بمقدار 95 سنتا ليصل الى 83.13 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية طفيفة بلغت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار النفط وخام برنت يسجل 83.13 دولارا للبرميل المركز الخبري الوطني.

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