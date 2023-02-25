العراق.. هزتان أرضيتان تضربان نينوى وأربيل من دون تسجيل خسائر

2023/02/25 | 09:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية، السبت، "تسجيل هزتين أرضيتين جديدتين في محافظتي نينوى وأربيل"، من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء العراقية الحكومية "واع".

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