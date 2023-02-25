فرنسا تتحرك نحو مشاريع المياه في العراق

2023/02/25 | 09:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات

العامة، اليوم السبت، عن اتفاق مع

الجانب الفرنسي ومنظمة (اليونيسيف) على

تنفيذ عدد من مشاريع قطاع المياه ودعمه

في البلاد.

وقال الوزير بنكين ريكاني في تصريح

صحفي:

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