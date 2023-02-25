2023/02/25 | 09:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد فرع وزارة الهجرة والمهجرين في

محافظة كركوك أجتماعاً موسعاً مع

المحافظ والمعاون الفني (رئيس مجموعة

الحلول المستدامة )وممثلي 15 منظمة دولية

تعمل في مجال أعادة أعمار المناطق

المحررة ودعم الأستقرار وع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الهجرة في كركوك تسعى لتأمين عودة النازحين وأعمار مناطقهم في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الهجرة في كركوك تسعى لتأمين عودة النازحين وأعمار مناطقهم في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).