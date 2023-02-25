تركيا تشكر حكومة وشعب العراق على المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال

2023/02/25 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

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نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين يتسلم رسالة خطيَّة من نظيره التركيّ السيّد مولود تشاووش أوغلو

- أوغلو أعربَ خلال الرسالة عن شكره لحكومة العراق وشعبه للدعم الذي تَقَدَّمت به الحكومةُ العراقيَّة من مُساعدات إغاثيَّة إلى المناطق التي ضربها الزلزال المُدمِّر

- أوغلو أشاد خلال الرسالة بدور فريق البحث والإنقاذ العراقيّ الذي شارك في عمليات إغاثة المتضررين

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