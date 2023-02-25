ارتفاع اسعار النفط العالمية بنحو 1.2% ليلامس 83 دولاراً للبرميل

2023/02/25 | 09:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات جلسة وذلك لثاني جلسة على التوالي، لكنها أنهت الأسبوع دون تغيير يذكر.وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.2% إلى 83.16 دولار للبرميل.كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.2% إلى 76.32 … Readmore

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