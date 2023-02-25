السوداني يترأس اجتماعاً لممثلي شركات القطاع الخاص العراقية

2023/02/25 | 09:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعا لممثلي شركات القطاع الخاص العراقية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن “السوداني ترأس اجتماعاً لممثلي شركات القطاع الخاص العراقية، المتخصصة بتنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحّي في بغداد”.

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