الرافدين يباشر باعتماد المنصة الالكترونية في بيع الدولار للمسافرين

2023/02/25 | 09:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن مصرف الرافدين، السبت، مباشرته باعتماد المنصة الالكترونية في بيع الدولار للمسافرين عبر منفذ المصرف في مطار بغداد الدولي وذلك التزاما بتوجيهات البنك المركزي العراقيودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان "المسافرين الى جلب المستمسكات الثبوتية الخاصة المطلوبة من قبل البنك المركزي العراق لغرض المنصة الالكترونية وهي ( هوية الاحوال المدنية او البطاقة الوطنية الموحدة - وبطاقة السكن ) بالإضافة الى جواز السفر وتذكرة السفر وتذكرة صعود الطائرة ( boarding) اثناء عملية شراء الدولار من منفذ المصرف".

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