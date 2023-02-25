2023/02/25 | 09:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظل نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم على رادار، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، خلال الـ 12 شهرا الماضية، حسبما أفادت صحيفة "الفايننشال تايمز" نقلا عن شخص مطلع لم تكشف عن هويته.

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