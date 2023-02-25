صحيفة: رغم العقوبات روسيا أصبحت أكبر مصدر للفحم إلى ألمانيا

2023/02/25 | 10:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت صحيفة “بيلد”، بأنه على الرغم من العقوبات والقيود المفروضة ضد روسيا، فإنها أصبحت المصدر الرئيسي للفحم إلى ألمانيا في عام 2022 الماضي.ونقلت الصحيفة عن معطيات ومعلومات اتحاد مستوردي الفحم الألماني، أن الشركات الألمانية قامت في عام 2022 الماضي باستيراد 13 مليون طن من الفحم من روسيا.ووفقا لهذه المعطيات، تراجع هذا […]

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