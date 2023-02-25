مبيعات البنك المركزي تتجاوز 700 مليار دولار في اسبوع

2023/02/25 | 10:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من 700 مليون دولار.

البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الأحد ولغاية الخميس مقدار 710 ملايين و948 الفا و087 دولارا، بمعدل يومي بلغ 142 مليونا و 189 ألفا و87 دولارا منخفضا بنسبة 21.98% عن الأسبوع الذي سبقه.

وكانت اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 203 ملايين و 926 ألفا و 209 دولارات، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الخميس التي بلغت فيه المبيعات 106 ملايين و855 الفا و419 دولارا.

وذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.

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