أسرى حرب الخليج يتظاهرون من أجل الاعتراف بحقوقهم

2023/02/25 | 10:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: يحشد اسرى حرب الخليج الثانية 1991، لتظاهرة كبرى من كافة المحافظات...

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