الحرس الثوري: نسعى لقتل ترامب وبومبيو ثأراً لسليماني

2023/02/25 | 10:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: قال قائد كبير في قوات الحرس الثوري الإيراني، إن قوات بلاده...

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