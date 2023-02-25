تركيا تشكر العراق لمساعدته في إغاثة متضرري الزلزال

2023/02/25 | 10:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعثت تركيا، اليوم السبت، رسالة شكر إلى الحكومة العراقية على تقديمها الدعم لمتضرري الزلزال.

وذكر بيان للخارجية العراقية أن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، تسلَّم رسالة خطيَّة من نظيره التركيّ مولود تشاووش أوغلو، أعربَ فيها عن شكره لحكومة العراق وشعبه، للدعم الذي تَقَدَّمت به الحكومةُ العراقيَّة من مُساعدات إغاثيَّة إلى المناطق التي ضربها الزلزال المُدمِّر فجر السادس من شباط الجاري”.

وأشاد أوغلو “بدور فريق البحث والإنقاذ العراقيّ، الذي شارك في عمليات إغاثة المتضررين من كارثة الزلزال”.

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