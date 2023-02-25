بايدن يؤكّد نيّته إعلان ترشّحه لولاية ثانية لكن ليس الآن

2023/02/25 | 10:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أنّه ينوي إعلان ترشّحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 2024 لكنّه لن يُقدم على هذه الخطوة الآن.وفي مقابلة أجرتها معه شبكة “إيه بي سي نيوز”، قال بايدن (80 عاماً)، الرئيس الأكبر … Readmore

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