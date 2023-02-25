طاقم الانتاج ظهر في اللقطة.. شاهد رد فعل مشاهدين عندما اكتشفوا خطأ في مسلسل شهير

2023/02/25 | 10:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت حلقة عرضت حديثًا من مسلسل “The Last of Us” الذي تنتجه شبكة “HBO” المتعاونة مع CNN، خطأ خلال تصوير أحد المشاهد، بعد ظهور أفراد من طاقم التصوير في إحدى لقطات المسلسل الشهير، في حين قارن بعض المشاهدين ذلك بخطأ آخر تم اكتشافه في مسلسل “صراع العروش” بعد ظهور كوب قهوة في أحد المشاهد.وتواصلت CNN مع “HBO” للتعليق لكنها لم تتلق أي رد بعد.تقرير مراسلة CNN، جين موس.

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