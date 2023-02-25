انتشال جثة حارس أجنبي الجنسية من حريق ببناية تجارية في البصرة

2023/02/25 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، انتشال جثة حارس أجنبي الجنسية واخماد حريق داخل بناية تجارية في محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "فرق الدفاع المدني أخمدت فجر اليوم، حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين مشيدة من ألواح (السندويج بنل) سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من المديرية متخذة لتجارة الأجهزة الكهربائية في مركز محافظة البصرة".

وأضافت “حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط البناية المحترق لتحكم سيطرتها على ألسنة النار بشكل كامل وتعثر على جثة حارس البناية وهو باكستاني الجنسية".

وأشارت الى أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة مع فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".





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