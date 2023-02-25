السوداني يوجه بتشكيل خلية لمتابعة تنفيذ مشاريع الصرف الصحّي في بغداد

2023/02/25 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في بغداد.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الأخير ترأس صباح اليوم اجتماعاً لممثلي شركات القطاع الخاص العراقية، المتخصصة بتنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحّي في بغداد.





ونقل البيان عن رئيس الحكومة تأكيده خلال الاجتماع "حرص الحكومة على إزالة كل العقبات التي تعيق تنفيذ مشاريع الصرف الصحّي في بغداد، وإيلائها الأولوية في التنفيذ؛ لارتباطها بمحور الخدمات في البرنامج الحكومي".

وأمر بـ"تشكيل خلية متابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، تتولى المتابعة المباشرة لتنفيذ هذه المشاريع ضمن المدّة المقررة، وإنهاء حالة التلكؤ في المشاريع الخدمية".

وشدد السوداني على "ضرورة أن تكون معايير هذه المشاريع ضمن المواصفات المطلوبة، وأن تكون المنافسة بين الشركات المتقدّمة للتنفيذ ضمن ضوابط مهنية ومعايير واضحة، بعيداً عن أي محسوبية تسببت في السابق بعرقلة التنفيذ".

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