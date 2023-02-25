ما حمل وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد

2023/02/25 | 10:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خيرالله خيرالله تطرح زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى بغداد في هذه الظروف بالذات تساؤلات عدّة.من بين هذه التساؤلات إلى أي مدى يمكن أن يذهب العراق في...أكمل القراءة ←

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