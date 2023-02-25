الدولار العراقي والريال الإيراني وغثاء السيل

2023/02/25 | 10:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الصراف آخر ما يحتاجه رجل الدولة أن يتصرف كما يتصرف غثاء البشر.المنصب له ثقله عادة.والمسؤوليات الحكومية تُلزم المسؤول أن يضبط لسانه، وأن يضبط تصرفاته قبل لسانه.أو...أكمل القراءة ←

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