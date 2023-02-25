هزتان أرضيتان تضربان شمالي العراق

2023/02/25 | 10:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت مدينتا أربيل ونينوى شمالي العراق، فجر السبت، إلى هزتين أرضيتين تراوحت شدتهما بين 4 درجات و4 درجات و3 أعشار الدرجة على مقياس ريختر، وفقا لمراسل الحرة.

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