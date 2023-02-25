تركيا تشكر العراق على تقديمها الدعم من مساعدات إغاثية إلى المناطق التي ضربها الزلزال

2023/02/25 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد

الصحاف، اليوم السبت، ارسال تركيا

رسالة شكر إلى الحكومة العراقية على

تقديمها الدعم من مساعدات إغاثية إلى

المناطق التي ضربها الزلزال.

وقال الصحاف، في بيان صحفي، إن

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