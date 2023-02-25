2023/02/25 | 11:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: السبت 25 شباط 2023 الصفدي: الأردن تدعم جهود العراق في مكافحة...

ظهرت المقالة أحداث شباط… الصفدي: الأردن تدعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحداث شباط… الصفدي: الأردن تدعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحداث شباط… الصفدي: الأردن تدعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).