زيلينسكي لاسرائيل: عليكم اختيار الاصطفاف معنا وليس ان تكونوا وسطاء فقط

2023/02/25 | 11:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، بأنه يريد من إسرائيل أن تكون أكثر من وسيط وأن تصطف إلى جانب بلاده.وخلال مؤتمر صحفي عقده في كييف وتابعته وسائل إعلام عبرية، قال زيلينسكي: “أريدهم (الإسرائيليين) حقا أن يكونوا أكثر من … Readmore

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