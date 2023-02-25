2023/02/25 | 11:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nj3703g4kwk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسين كريم عبد الفائز بجائزة المرتبة الثانية 44 مليون دينار عراقي من لوتو العراق الخيري) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسين كريم عبد الفائز بجائزة المرتبة الثانية 44 مليون دينار عراقي من لوتو العراق الخيري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).