السوداني يوجه بتشكيل خلية متابعة لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي في بغداد

2023/02/25 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتشكيل خلية متابعة لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي في بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس صباح اليوم، اجتماعاً لممثلي شركات القطاع الخاص العراقية، المتخصصة بتنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحّي في بغداد".

وجدد السوداني، في مستهل الاجتماع بحسب البيان، "حرص الحكومة على إزالة كل العقبات التي تعيق تنفيذ مشاريع الصرف الصحّي في بغداد، وإيلائها الأولوية في التنفيذ؛ لارتباطها بمحور الخدمات في البرنامج الحكومي".

ووجه رئيس الوزراء، بـ"تشكيل خلية متابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، تتولى المتابعة المباشرة لتنفيذ هذه المشاريع ضمن المدّة المقررة، وإنهاء حالة التلكؤ في المشاريع الخدمية".

وشدد، على "ضرورة أن تكون معايير هذه المشاريع ضمن المواصفات المطلوبة، وأن تكون المنافسة بين الشركات المتقدّمة للتنفيذ ضمن ضوابط مهنية ومعايير واضحة، بعيداً عن أي محسوبية تسببت في السابق بعرقلة التنفيذ".

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