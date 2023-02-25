استقرار اسعار صرف الدولار على ارتفاعها في بورصات وصيرفات بغداد

2023/02/25 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقرت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم السبت، على ارتفاعها في البورصات المحلية ومحال الصيرفة في بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلتا صباح اليوم 153000 دينار مقابل 100 دولار .

واضاف، اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 153,750 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 152,750 دينار لكل 100 دولار .

وبالنسبة لبقية البورصات فقد سجلت بورصة البصرة سعر بيع بلغ 154.000 لكل 100 دولار، فيما سجلت بورصة أربيل سعر بيع بلغ 153.500لكل 100 دولار.

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