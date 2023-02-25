انطلاق أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد

2023/02/25 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

انطلقت، اليوم السبت، اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بدورته الـ (34) في بغداد.





وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بدورته الـ 34 انطلقت، قبل قليل في العاصمة بغداد".





وأضاف أن" رئيس البرلمان محمد الحلبوسي افتتح اعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد تحت شعار (الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته)".

وتتضمن أعمال المؤتمر، اليوم، جلسة الافتتاح في قاعة بغداد في القصر الحكومي، يلقي خلالها الحلبوسي كلمة مجلس النواب العراقي، ويلقي رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين أحمد بن سلمان المسلم كلمة مماثلة، إلى جانب كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ثم تتوالى الندوات والاجتماعات بين أعضاء الوفود.

ويختتم المؤتمر أعماله، الاثنين المقبل، بعد أن تتفق الوفود المشاركة على صياغة البيان النهائي والاستماع إلى تقارير وتوصيات لجان المؤتمر.

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