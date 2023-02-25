2023/02/25 | 11:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي بوقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر اليوم السبت جنوب أراضي الإقليم.وجاء في بيان: “وقع الزلزال في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب أقصى شرق روسيا المركز الخبري الوطني.

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