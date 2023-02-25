الصفدي: الأردن موقفها واضح بعدم المساس بالسيادة العراقية

2023/02/25 | 11:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، اليوم السبت، ان الأردن موقفها واضح بعدم المساس بالسيادة العراقية.وقال الصفدي، خلال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة بغداد، وتابعه […]

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