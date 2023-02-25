2023/02/25 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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بينهم امرأتان..



اعتقال ستة مطلوبين بـ"الإرهاب" في ثلاث محافظات - عاجل

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