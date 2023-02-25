البصرة.. انتشال جثة حارس أجنبي الجنسية واخماد حريق ببناية تجارية (صور)

2023/02/25 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، انتشال جثة حارس أجنبي الجنسية وإخماد حريق ببناية تجارية في محافظة البصرة.

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