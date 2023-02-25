وكالة الاستخبارات: القبض على ستة مطلوبين بينهم امرأتان

2023/02/25 | 11:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات اليوم السبت، القبض على ستة مطلوبين بينهم امرأتان في مناطق متفرقة من البلاد.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقته ايرث نيوز، ان “عمليات امنية جديدة تضاف الى سجل النجاحات التي تحققها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية”.واضافت “حيث تمكن رجال الوكالة في محافظة الانبار من القاء القبض على […]

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