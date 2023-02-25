أمريكا تقود العالم في حجم المساعدات لأوكرانيا بعد عام واحد من الحرب

2023/02/25 | 11:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور عام على الغزو الروسي، لا تزال الولايات المتحدة تتصدر العالم في المساعدات الثنائية المرسلة إلى أوكرانيا.

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