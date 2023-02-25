زلزال يضرب الموصل ومركزه قضاء الحمدانية

2023/02/25 | 11:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر مدينة الموصل شمالي العراق.وذكر بيان لرئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد” على “تويتر” السبت، أن هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس رختر وقعت في الساعة 02:25 بتوقيت تركيا (تغ+3) بمدينة الموصل.وأوضح البيان أن مركز الزلزال كان في قضاء الحمدانية،، بعمق 15.27 كيلومتراً تحت سطح […]

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