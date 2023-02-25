2023/02/25 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتباشرت القوات الأمنية، اليوم السبت، باغلاق الجسر المعلق في العاصمة بغداد.

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