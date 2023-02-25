شاهد بالفيديو.. يطلق حزمة إجراءات لدعم المتقاعدين من بينها منحهم قطعة أرض والعلاج خارج العراق

2023/02/25 | 12:15 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7uw3u_aboGs

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