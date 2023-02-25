عواصف في أميركا.. ثلوج كثيفة في كاليفورنيا وميشيغان تحت الظلام

2023/02/25 | 12:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت ثلوج وأمطار غزيرة ولاية كاليفورنيا وأجزاء أخرى من الغرب، يوم الجمعة، في أحدث عاصفة شتوية في الولايات المتحدة، وعانى عشرات الآلاف من الأشخاص في ميشيغان، من درجات انخفاض شديد في درجات الحرارة بعد أيام من واحدة من أسوأ العواصف الجليدية منذ عقود.

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