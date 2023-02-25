2023/02/25 | 12:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس الشورى القطري: الكل لمس الكرم العراقي خلال خليجي 25 في البصرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس الشورى القطري: الكل لمس الكرم العراقي خلال خليجي 25 في البصرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس الشورى القطري: الكل لمس الكرم العراقي خلال خليجي 25 في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).