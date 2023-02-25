2023/02/25 | 12:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت،القبض على ‘أبو طبر’ بعد قطعه رأس فتاة وحرقه بمدينة الصدر شرقي بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن ” مفارز مديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على’ أبو طبر’ بعد قطعه رأس فتاة وحرقه في بغداد المركز الخبري الوطني.

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