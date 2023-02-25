النظام الالكتروني هو الحل.. نحو 70 مليون دولار تهرب يوميا الى الاقليم ثم الدول المجاورة

2023/02/25 | 12:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: في محاولة لمواجهة غسل الأموال على الصعيد الدولي عبر العراق، بدأت...

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نحو 70 مليون دولار تهرب يوميا الى الاقليم ثم الدول المجاورة أولاً على المسلة.

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