2023/02/25 | 12:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن الإمارات أدرجت ثلاثة أفراد وكيانا ضمن...

ظهرت المقالة الإمارات تدرج 3 أفراد وكيانا ضمن قائمتها المحلية للإرهاب أولاً على المسلة.

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