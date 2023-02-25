شاهد.. الصورة الجماعية للمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في بغداد

2023/02/25 | 12:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة “تقدم”، اليوم السبت، الصورة الجماعية للمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في بغداد.

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