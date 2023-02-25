هزتان أرضيتان تضربان محافظتي نينوى وأربيل شمالي العراق

2023/02/25 | 12:57 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعر سكان أربيل بالهزة الأرضية (صافين حامد/فرانس برس)

ضربت هزتان أرضيتان أنحاء في محافظتي نينوى وأربيل شمالي العراق، من دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية، اليوم السبت، وفقاً لما ذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.

وأفادت الهيئة في بيانها بأن الهزة الأرضية الأولى سجلت في الساعة 02:25:33 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي، وتبعد (8.5) كم شرق قضاء الحضر من محافظة نينوى، بقوة 4.3 درجات، وقد شعر بها السكان في نينوى وأربيل ودهوك وبشكل متفاوت".

أما الهزة الثانية، فسجلت بقوة 4 درجات، حوالي الساعة 03:09:40 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي، وتبعد (22) كم شمال شرق مركز المدينة في محافظة أربيل".

ودعت الهيئة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.

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وكانت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات سجلت، يوم 22 فبراير/شباط الجاري، في قضاء الحضر في محافظة نينوى.

ومنذ الزلزال المزدوج الذي ضرب تركيا وسورية في 6 فبراير/شباط الجاري، سجلت هزات أرضية في العراق وفلسطين ولبنان، من دون أن تخلّف أضراراً أو خطر موجات تسونامي.

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