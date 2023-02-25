2023/02/25 | 13:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r-2rPJuM56U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في ديالى: الأطباء أغلقوا العيادات احتجاجا على تكرار الاغتيالات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في ديالى: الأطباء أغلقوا العيادات احتجاجا على تكرار الاغتيالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).