كشف ملابسات جريمة قتل

2023/02/25 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت قيادة شرطة بابل، اليوم السبت، ملابسات جريمة قتل "غامضة"، فيما اشارت الى اعتقال الجاني خلال 48 ساعة في محافظة بابل.

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