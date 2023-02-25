قَطع رأس فتاة وحَرقه.. اعتقال

2023/02/25 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنأعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على المجرم الملقب "أبو طبر" بعد قطعه رأس فتاة وحرقه، شرقي العاصمة بغداد.

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