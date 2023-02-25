اختتام دورة لتعلم اللغة السريانية في اليوم العالمي ل اللغة الام

2023/02/25 | 13:18 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ديفد سالم احتفل اطفال وشباب وشابات بتخرجهم من دورة اللغة السريانية والحفاظ على لغة الام ، و كان ختام الدورة هو في اليوم العالمي ل اللغة الام ..بحضور رجال الدين وممثلين الدوائر وشخصيات مهمة من محافظة اربيل و اهالي المتخرجين و المهتمين باللغة السريانيةقيم في دار ماربولص للخدمات الكنسية في …

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